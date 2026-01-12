پروازهای رفت و برگشت در فرودگاه بینالمللی سلیمانیه متوقف شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – به خاطر شرایط نامساعد جوی، پروازهای رفت و برگشت در فرودگاه بینالمللی سلیمانیه متوقف شدند و رئیس اتحادیه دفاتر و شرکتهای گردشگری میگوید که تا زمان عادی شدن وضعیت آب و هوا، ازسرگیری پروازها ممکن نیست.
امروز دوشنبه ۱۲ ژانویه، عطا احمد، رئیس اتحادیه دفاتر و شرکتهای گردشگری سلیمانیه، به کوردستان۲۴ گفت که از سوی ترکیش ایرلاین مطلع شدهاند که به علت مهگرفتگی، پروازها به فرودگاه بینالمللی سلیمانیه، متوقف میشوند.
وی افزود: هواپیمایی قطر، ساعت ۴:۳۰ پرواز دارد و اگر وضعیت آب و هوا همچنان ناپایدار باشد، پرواز به تعویق میافتد و شاید در زمان ظهر انجام شود، زیرا در آن زمان آب و هوا تا حدودی مساعد خواهد بود.
این مقام در ادامه گفت که به علت مهگرفتگی، پروازهای داخلی عراق هم به فرودگاه بینالمللی سلیمانیه به تعویق افتادهاند.
ب.ن