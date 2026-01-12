19 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مرکز مین‌زدایی اربیل، اعلام کرد که در سال گذشته بیش از ۲۳ هزار پسمانده جنگ، خنثی شده و ۱۰ نفر در اثر انفجار مین قربانی شده‌اند.

امروز دوشنبه ۱۲ ژانویه، علی عبدالرحمن، رئیس مرکز مین‌زدایی اربیل، به کوردستان۲۴ گفت که در سال گذشته ۸۰۰ هزار و ۷۹۵ متر مربع زمین مین‌گذاری شده، پاکسازی شده است. تیم‌های خنثی‌سازی در ۲۲ هزار و ۱۵۰ متر مربع زمین، عملیات جستجو انجام داده‌اند. همچنین هزار و ۶۱۴ مین ضد نفر، دو مین ضد تانک و ۲۳ هزار و ۱۶۳ پسمانده جنگ، خنثی شده‌اند.

وی افزود: ۱۱ میدان مین و منطقه خطرناک پاکسازی شده‌ و زمین‌ها به مالکان‌شان واگذار شده‌اند. ۱۸۳ ماموریت خنثی‌سازی مین و پسمانده جنگ، انجام شده‌اند. در محدوده استان اربیل و حوزه اداری مستقل سوران ۱۲۸ هزار و ۴۶۸ کودک و جوان و سالمند، اعم از زن و مرد و دانش‌آموز در دوره‌های آگاهی بخشی از خطرات مین، شرکت کرده‌اند. پنج هزار و ۴۱۶ ابزار آگاهی‌بخشی از جمله لِفلِت، پوستر، دفتر مدارس، بازی مار و پله، توزیع شده‌ و تابلوهای آگاهی بخشی در اماکن عمومی، نصب شده‌اند.

رئیس مرکز مین‌زدایی، گفت که در سال گذشته ۱۰ نفر در اثر انفجار مین قربانی شده‌اند که شش نفر از آنها جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر مجروح شده‌اند.

ب.ن