کمکرسانی بنیاد خیریه بارزانی به بیش از ۸ هزار آواره حلب
اربیل (کوردستان۲۴) – بنیاد خیریه بارزانی، در جدیدترین گزارش خود، اعلام کرد که تیمهای آن بنیاد در مدت سه ماه گذشته توانستهاند به هشت هزار و ۱۸۹ آواره شهر حلب که در اثر درگیری نظامی و ناآرامی اوضاع امنیتی به شهر عفرین پناهنده شدهاند، کمکهای مختلف ارایه کنند.
بر پایه گزارش رسمی بنیاد خیریه بارزانی - شعبه سوریه، از ۹ تا ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ تعداد هشت هزار و ۱۸۹ آواره کمکهای بنیاد را دریافت کردهاند. کمکها شامل ۷۰۰۴ وعده غذایی گرم، تامین وسایل و نیازمندیهای خانگی برای ۴۳۶ نفر، تامین لباس برای ۱۴۲ نفر و ارایه کمکهای پزشکی و دارویی به ۲۷۳ نفر، بوده است.
بنیاد خیریه بارزانی، میگوید که به وضعیت روانی کودکان آواره هم اهمیت داده و برای ۳۳۴ کودک امکانات تفریحی فراهم کرده است.
این بنیاد در برنامه دارد در ۱۲ ژانویه هم به امدادرسانی ادامه دهد و دو هزار وعده غذایی گرم برای آوارگان تامین کند و تیمهای سیار پزشکی به اردوگاهها روانه کند و انباری برای تامین وسایل نظافتی برای دو هزار خانواده دیگر ایجاد کند.
این کمکرسانی با حمایت جهات خیریه از جمله Peace Village و کلیسای توفین کاتولیک، انجام شده است.
موج جدید آوارگی در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد، از زمانی که ارتش عربی سوریه به محلههای کوردنشین اشرفیه و شیخ مقصود در شهر حلب حمله کرد.
بر پایه آمار منتشر شده، تاکنون حدود ۲۷ هزار و ۷۵۰ خانواده که تعداد اعضای آنها به ۱۳۸ هزار و ۷۵۰ نفر میرسد، آواره شدهاند و بیش از ۹۰٪ آوارهها به شهر عفرین پناه بردهاند. بنیاد خیریه بارزانی، اعلام کرد که آسیبدیدگان در وضعیت انسانی بسیار سختی قرار گرفتهاند، به خصوص به علت موج شدید سرما و بارش برف در مناطق کوهستانی که موجب کمبود خوراک و سوخت و محل اسکان مناسب برای تعداد بسیار آوارگان شده است.
ب.ن