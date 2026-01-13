اشواق جاف: نامزد ریاستجمهوری باید منتخبِ اکثریتِ کوردها باشد
عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان: دفاتر سیاسی پارت دموکرات و اتحادیهی میهنی تصمیم نهایی را اتخاذ کنند
عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان اعلام کرد که در نشست آیندهی دفاتر سیاسی پارت دموکرات و اتحادیهی میهنی، تصمیم نهایی در خصوص چگونگی ورود به بغداد و پست ریاستجمهوری اتخاذ خواهد شد، هرچند پیشنهادهای اتحادیهی میهنی را سنگین توصیف کرد.
روز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، اشواق جاف، عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان و نمایندهی پارلمان عراق، در گفتوگو با بخش خبری کوردستان ۲۴ اظهار داشت: «در نشستهای هفتهی گذشته میان پارت دموکرات و اتحادیهی میهنی، موضوع پست ریاستجمهوری مورد بحث قرار گرفت و چندین پیشنهاد مطرح شد؛ در نهایت مقرر گردید که دفاتر سیاسی دو حزب تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ کنند.»
تصمیمگیری برای استراتژی مشترک
وی با اشاره به اینکه در نشست آتی مشخص خواهد شد که آیا دو حزب با یک نامزد واحد به بغداد میروند یا هر کدام نامزد جداگانهای خواهند داشت، افزود: «پیشنهادهای اتحادیهی میهنی در این زمینه تا حدی سنگین است، اما امیدواریم که توافق حاصل شود.»
این عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات تصریح کرد: «پارت دموکرات کوردستان بر این باور است که ورود به بغداد با یک نامزد واحد، در راستای منافع کوردستان است و هر تصمیم ملی باید توسط خودِ کوردها گرفته شود.»
تکتیک سیاسی سودانی
اشواق جاف در خصوص اخبار منتشر شده پیرامون نامزدی نوری مالکی برای پست نخستوزیری عراق گفت: «به نظر من این یک تاکتیک سیاسی است؛ زیرا یک جریان شیعی وجود دارد که نامش در میان احزاب تشکیلدهندهی دولت نیست و پیشتر مواضع خاصی نسبت به نوری مالکی داشته است. همچنین برخی جریانهای درون "چارچوب هماهنگی" نیز با این موضوع موافق نیستند، هرچند مخالفت خود را علنی نکردهاند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «مشکلاتی که اکنون مسکوت ماندهاند، در صورت طرح نام نوری مالکی به عنوان نامزد نخستوزیری، در پارلمان عراق سر باز خواهند کرد؛ از اینرو معتقدم این اقدام یک تاکتیک سیاسی از جانب محمد شیاع سودانی است.»