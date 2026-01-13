آمادگی به موقع تیم‌های دفاع شهری اربیل مانع آتش‌سوزی در بازار قیصری اربیل شد

4 ساعت پیش

سخنگوی دفاع شهری اربیل اعلام کرد که تیم‌های آتش‌نشانی موفق شدند اتصالی برق در بازار قیصری را به سرعت مهار و از وقوع آتش‌سوزی گسترده جلوگیری کنند، بدون آنکه خسارت جانی یا مالی بر جای بماند.

شاخوان سعید، سخنگوی دفاع شهری اربیل، در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان ۲۴ اعلام کرد: «شامگاه دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، ساعت ۲۰:۵۰، تابلو برق یکی از مغازه‌های بازار قیصری اربیل دچار اتصالی شد.»

وی افزود: «تیم‌های دفاع شهری که در داخل بازار مستقر هستند، بلافاصله در محل حاضر شدند و پیش از آنکه این اتصالی منجر به آتش‌سوزی و گسترش آن شود، وضعیت را کنترل کردند و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارتی در پی نداشت.»

سخنگوی دفاع شهری تأکید کرد که هم‌اکنون وضعیت عادی است و هیچ گزارشی مبنی بر آتش‌سوزی در بازار شهر اربیل ثبت نشده است.

بازار قیصری اربیل یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و تاریخی پایتخت اقلیم کوردستان محسوب می‌شود که به دلیل ازدحام و بافت قدیمی، همواره در معرض خطر آتش‌سوزی قرار دارد. به همین منظور، اداره‌ی دفاع شهری اربیل تیمی ویژه و دائمی را در قلب بازار مستقر کرده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه، پیش از گسترش آتش وارد عمل شوند؛ اقدامی که امروز عامل اصلی جلوگیری از یک فاجعه‌ی بزرگ در این بازار تاریخی بود.