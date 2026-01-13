تحولات سیاسی ونزوئلا و دیدار قریبالوقوع رئیسجمهور آمریکا با رهبر اپوزیسیون
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حالی برای دیدار با رهبر اپوزیسیون ونزوئلا آماده میشود که دولت جدید این کشور تحت فشارهای واشنتن، روند آزادی زندانیان سیاسی را آغاز کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبهی آینده با ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، دیدار خواهد کرد. این خبر امروز سهشنبه، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، تأیید شد. رئیسجمهور آمریکا پیشتر احتمال همکاری با مقامات فعلی ونزوئلا را رد نکرده بود. هماکنون دلسی رودریگز، معاون سابق مادورو، به عنوان رئیسجمهور موقت، ادارهی امور این کشور را بر عهده دارد.
ترامپ روز یکشنبهی گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد که به دلیل همکاری مناسب دولت رودریگز با واشنتن، برای دیدار با او آمادگی دارد.
از سوی دیگر، ماریا کورینا ماچادو پس از دیدار با پاپ لئوی چهاردهم در واتیکان، بیانیهای صادر کرد. وی در این بیانیه تأکید کرد: «با پشتیبانی کلیسا و فشارهای دولت ایالات متحده، سایهی جنگ و شرارت از سر ونزوئلا کمرنگ شده است.» رهبر اپوزیسیون همچنین از پاپ درخواست کرد تا برای روشنشدن سرنوشت تمام کسانی که در دوران ۱۲ سالهی حکومت مادورو ربوده یا ناپدید شدهاند، مداخله کند.
تنها یک هفته پس از عملیات ویژهی آمریکا برای دستگیری نیکلاس مادورو، دولت ونزوئلا تحت فشارهای رئیسجمهور آمریکا، اجرای حکم آزادی زندانیان سیاسی را آغاز کرد. در مرحلهی نخست، ۱۱۶ نفر که پیشتر به اتهام برهمزدن امنیت ملی محکوم شده بودند، آزاد شدند.
شایان ذکر است که در روز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴)، نیروهای ویژهی ایالات متحده با دستور مستقیم رئیسجمهور آمریکا و با پشتیبانی هوایی، طی یک عملیات غافلگیرانه نیکلاس مادورو و خانوادهاش را در مخفیگاهشان بازداشت کردند. مادورو و همسرش در تاریخ ۵ ژانویه (۱۵ دی) در دادگاه فدرال منطقهی جنوبی نیویورک حاضر شدند و اتهامات وارده مبنی بر قاچاق مواد مخدر را رد کردند.