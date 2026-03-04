نچیروان بارزانی و وزیر خارجه فرانسه بر حفظ آرامش و ثبات منطقه تأکید کردند

نچیروان بارزانی و وزیر خارجه فرانسه بر حفظ آرامش و ثبات منطقه تأکید کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان و وزیر خارجه فرانسه، تحولات جاری منطقه را بررسی کردند.
ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که اواخر شب سهشنبه ۳ مارس ۲۰۲۶، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، تماس تلفنی برقرار کرد.
بر پایه بیانیه «در این مکالمه تلفنی، وزیر خارجه فرانسه در رابطه با حملات به اقلیم کوردستان بر همدلی و حمایت کشورش از اقلیم کوردستان تأکید کرد.»
در بیانیه آمده است «دو طرف تحولات جاری منطقه و راهحلها برای مسائل را بررسی کردند و درباره تداوم هماهنگی نزدیک برای حفظ آرامش و ثبات توافق نظر داشتند.»
بیانیه تاکید کرده است «نچیروان بارزانی از حمایت مستمر فرانسه از اقلیم کوردستان قدردانی کرد و بر اهمیت نقش فرانسه و جامعه بینالمللی در آرام کردن اوضاع و حفاظت از منطقه در برابر خطرات جنگ تأکید کرد.»
ب.ن