بخش دیگَله مورد هدف حملات هوایی قرار گرفت

53 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – حمله هوایی به بخش دیگَله، قربانی گرفت.

امروز چهارشنبه ۴ مارس، سوران حَویزی، بخشدار دیگَله به کوردستان۲۴ گفت: ساعت ۱۱ قبل از ظهر امروز بخش دیگَله مورد هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت.

حَویزی گفت که در اثر این حملات یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر مجروح شد.

هنوز خسارات مالی و جزئیات حمله گزارش نشده است.

روز سه‌شنبه نیز طارق حیدری، فرماندار کویه از حمله پهپادی به آن شهر خبر داد و گفت که در اثر آن یک نفر مجروح شده است.

با آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، آن کشور برخی نقاط در اقلیم کوردستان را مورد هدف حملات هوایی قرار داد.

ب.ن