تشدید فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران
بخشی از دیپلماتهای فرانسوی از ایران خارج شدند
رئیسجمهور آمریکا ضمن تهدید شرکای تجاری ایران به اعمال تعرفههای سنگین، از باز بودن دست واشنتن برای برخورد با تهران خبر داد. همزمان، فرانسه بخشی از کادر دیپلماتیک خود را از ایران فراخواند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی «تروث سوشیال» اعلام کرد که دستوری قاطع برای محدود کردن منابع درآمدی ایران صادر کرده است. وی نوشت: «از این پس، هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران تجارت کند، مشمول تعرفهی گمرکی ۲۵ درصدی خواهد شد.» این تصمیم به طور مستقیم بر عراق که حجم بالایی از مبادلات تجاری، بهویژه در حوزهی واردات گاز برای تولید برق با ایران دارد، تأثیر خواهد گذاشت.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که تمامی گزینهها، از جمله گزینهی نظامی، برای چگونگی تعامل با ایران روی میز رئیسجمهور آمریکا قرار دارد. با این حال، وی تأکید کرد: «واشنتن خواهان حلوفصل مسائل از طریق دیپلماسی است، اما رئیسجمهور ترامپ در اتخاذ هرگونه تصمیم قاطع تردید نخواهد کرد، زیرا شناخت دقیقی از ایران دارد.»
ترامپ پیشتر در روز دوشنبه، ۱۲ ژانویه (۲۲ دی)، فاش کرده بود که ایران درخواست مذاکره داده و این دیدار بهزودی انجام خواهد شد.
یک منبع عالیرتبه در وزارت خارجهی فرانسه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که به دلیل ناآرامیهای داخلی ایران، دیپلماتهای غیرضروری این کشور در روزهای اخیر تهران را به مقصد کشور ثالث ترک کردهاند. همزمان، دولت آمریکا از شهروندان خود خواسته است تا هرچه سریعتر و از طریق مرزهای زمینی ایران را ترک کنند.