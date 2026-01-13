پارلمان اروپا خواستار قطع روابط دیپلماتیک با ایران شد
درخواست اخراج سفرای ایران از اتحادیهی اروپا
فشارهای بینالمللی بر تهران به دلیل نحوهی برخورد با اعتراضات داخلی افزایش یافته است و یک نمایندهی پارلمان اروپا خواستار قطع روابط دیپلماتیک با ایران شد.
هانا نویمان، نمایندهی آلمان در پارلمان اروپا، با بیان اینکه «عادیسازی روابط با تهران غیرممکن است»، از کشورهای عضو اتحادیهی اروپا خواست تا تمام سفرا و نمایندگان دیپلماتیک ایران را اخراج کنند. وی تأکید کرد: «نمیتوان با حکومتی که پاسخ اعتراضات مسالمتآمیز را با گلوله میدهد، روابط عادی دیپلماتیک داشت.»
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز با ابراز نگرانی عمیق از خشونتها، از مقامات تهران خواست تا رویکرد دیپلماتیک و ملایمتری را در پیش گیرند. وی افزود که سازمان ملل به دقت وضعیت را رصد میکند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اتحادیهی اروپا پیشتر بستههای تحریمی متعددی را به دلیل نقض حقوق بشر و همکاری نظامی ایران با روسیه اعمال کرده است؛ اقداماتی که ایران آنها را «غیرقانونی و مداخلهجویانه» میخواند. همچنین درخواست گزارشگر ویژهی سازمان ملل برای سفر به ایران تاکنون بیپاسخ مانده است.