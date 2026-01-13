واکنش شخصیتهای دینی به پیام پرزیدنت بارزانی
دکتر خزنوی: پیام پرزیدنت بارزانی بازتابدهندهی فرهنگ اصیل اقلیم کوردستان است
دکتر مرشد خزنوی، شخصیت برجستهی مذهبی، ضمن حمایت از مواضع پرزیدنت مسعود بارزانی در خصوص پناهجویان سوری، این رویکرد را منطبق بر آموزههای اسلامی و فرهنگ اقلیم کوردستان دانست.
دکتر خزنوی صبح روز سهشنبه، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، در گفتوگو با شبکه «کوردستان ۲۴» اظهار داشت: «پیام پرزیدنت بارزانی برای احترام به میهمانان سوری، بهترین گزینهی دینی و اخلاقی است. ملت کورد همواره میهماننواز بودهاند و ما هیچ مشکلی با همسایگان عرب خود نداریم؛ مشکل اصلی با گروههای تندرویی است که قصد تغییر بافت جمعیتی مناطق کوردستانی را دارند.»
این چهرهی دینی در بخش دیگری از سخنان خود، با ستایش از شجاعت نیروهای پیشمرگه و مبارزان کورد، به انتقادات در خصوص حضور زنان در میدان نبرد پاسخ داد. وی گفت: «آنان که جایگاه زن را تنها در خانه میدانند، درک درستی از تاریخ اسلام ندارند. ما در تاریخ صدر اسلام نمونههایی همچون حضرت عایشه را داریم که فرماندهی لشکر را بر عهده داشتند. زمانی که خاک و ناموس در خطر است، دفاع بر زن و مرد واجب میشود و هر کس در این راه جان ببازد، مقام شهادت دارد.»