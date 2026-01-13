اوزگور اوزل از دولت ترکیه خواست راهکار دیپلماتیک را در پیش گیرد

4 ساعت پیش

اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در کنفرانسی مطبوعاتی در آنکارا، با اشاره به تنش‌های اخیر در حلب اعلام کرد که باید گام‌های فوری برای حل‌وفصل مسئله‌ی کورد برداشته شود. وی در این نشست خبری گفت: «ما به عنوان حزب جمهوری‌خواه خلق، از یکپارچگی و ثبات خاک سوریه دفاع می‌کنیم.»

اوزل پایبندی به توافقنامه‌ی ۱۰ مارس را مهم ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود که طرفین مشکلات خود را بر سر میز گفتگو حل کنند. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق از دولت ترکیه خواست که مسیر دیپلماسی را در پیش گیرد و برای راه‌حلی بدون جنگ و حفاظت از شهروندان غیرنظامی پیشقدم شود. وی همچنین تأکید کرد که وضعیت کنونی سوریه نباید موجب توقف روند صلح اجتماعی شود.

وی در ادامه افزود: «باید ترکیه‌ای بدون ترور و دموکراتیک در سریع‌ترین زمان ممکن ایجاد شود.» در خصوص وضعیت داخلی سوریه، نامبرده خواهان استقرار سیستمی دموکراتیک شد؛ سیستمی که در آن تمام باورها و هویت‌های متفاوت بتوانند در چارچوبی قانونی و با آزادی زندگی کنند. اوزل و حزب متبوعش همواره تأکید می‌کنند که حل مسئله‌ی کورد تنها از طریق دموکراسی و در پارلمان ترکیه میسر خواهد بود. به باور اوزل، به رسمیت شناختن مسئله‌ی کورد و حل آن همراه با حقوق سایر اقلیت‌ها مانند علوی‌ها، پایه‌ی دموکراسی واقعی در ترکیه است.

