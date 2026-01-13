۱۷ بازداشتشدهی درگیری «لالهزار» در سلیمانیه آزاد شدند
منابع امنیتی اعلام کردند که به دلیل فقدان مدارک اثباتکننده، ۱۷ نفر از بازداشتشدگان توسط آسایش سلیمانیه آزاد شدند
یک منبع امنیتی به آرام بختیار، خبرنگار کوردستان۲۴ اعلام کرد: «امروز سهشنبه، ۱۳ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، ۱۷ نفر از بازداشتشدگان درگیری لالهزار توسط امنیت عمومی (آسایش) سلیمانیه آزاد شدند، زیرا در جریان بازجوییها هیچ مدرکی علیه آنان اثبات نشد.»
این منبع امنیتی همچنین اشاره کرد که پیشتر به خانوادههای بازداشتشدگان اطلاع داده شده بود که صبح امروز سهشنبه برای انجام مراحل آزادی به آسایش عمومی سلیمانیه مراجعه کنند.
این رویداد در حالی است که روز دوشنبه، ۱۲ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، لاهور شیخ جنگی در دادگاه جنایی سلیمانیه در برابر قاضی حاضر شد، اما به گفتهی وکلای وی و بنا به درخواست بستگانش، پرونده به دادگاه تجدیدنظر اربیل ارجاع داده میشود تا در آنجا در مورد آن تصمیمگیری شود. شایان ذکر است که در مدت گذشته نیز بیش از ۷۰ نفر از بازداشتشدگان این درگیری توسط آسایش سلیمانیه آزاد شده بودند.
درگیری مذکور در تاریخ ۲۲ اوت سال گذشته رخ داد؛ زمانی که نیروهای امنیتی اتحادیهی میهنی به «لالهزار»، محل اقامت لاهور شیخ جنگی، رئیس ائتلاف «جبههی خلق» (بەرەی گەل) در شهر سلیمانیه حمله کردند. در این درگیری که چندین ساعت به طول انجامید، تعدادی از محافظان و افراد مسلح وابسته به لاهور شیخ جنگی و نیروهای امنیتی اتحادیهی میهنی کشته شدند. همزمان، لاهور شیخ جنگی و برادرش پولاد شیخ جنگی به همراه بیش از ۱۶۰ نفر دیگر بازداشت شدند.