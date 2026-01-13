ارتش سوریه به غیرنظامیان هشدار داد تا از مقرهای نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک فاصله بگیرند.

2 ساعت پیش

ارتش عربی سوریه، روز سه‌شنبه، ۱۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، از طریق رسانه‌های رسمی هشداری فوری منتشر کرد و طی آن منطقه‌ی وسیعی در حومه‌ی حلب (به‌طور مشخص مناطق دیر حافر، مسکنه و حومه‌ی آن‌ها) را به عنوان منطقه‌ی نظامی بسته اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است که ارتش تصمیم گرفته است مناطقی را که با رنگ قرمز روی نقشه مشخص شده‌اند، به روی رفت‌وآمد ببندد.

ارتش از شهروندان غیرنظامی خواسته است برای حفظ جان خود، از مقرها و مکان‌های استقرار نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) دوری کنند. همچنین در این هشدار، از تمام گروه‌های مسلح منطقه خواسته شده است که فوراً به شرق رودخانه فرات عقب‌نشینی کنند. ارتش سوریه تأکید کرده است که از تمام توان خود برای جلوگیری از هرگونه تحرک مسلحانه و ممانعت از انجام عملیات از این مناطق استفاده خواهد کرد.

این اقدام ارتش سوریه در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های نظامی در منطقه افزایش یافته و ارتش در حال آماده‌سازی برای بازپس‌گیری کامل این مناطق و رفع تهدیدات از مناطق راهبردی حومه‌ی حلب است.



