احمد هوشیار: هیچ تصمیمی مبنی بر توقف پروازهای میان اربیل و تهران اتخاذ نشده است

2 ساعت پیش

احمد هوشیار، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی اربیل روز سه‌شنبه، ۱۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، در گفتگویی اختصاصی با وب‌سایت کوردستان۲۴ اعلام کرد: «پروازهای فرودگاه اربیل به مقصد تهران ادامه دارد و متوقف نشده است.»

وی در ادامه افزود که در هفته شش پرواز میان اربیل و تهران در برنامه وجود دارد، اما در حال حاضر دو پرواز انجام می‌شود. این توضیحات مدیر فرودگاه در حالی بیان شد که شایعاتی مبنی بر تغییر در برنامه‌ی پروازها مطرح شده بود، اما مدیرکل فرودگاه بین‌المللی اربیل تأکید می‌کند که حمل‌ونقل هوایی میان دو شهر همانند گذشته برقرار است.