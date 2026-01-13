استاندار اربیل: پیام پرزیدنت بارزانی نقشهی راه همزیستی و مانعی در برابر تعصب است
امید خوشناو تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان بر اساس اصول ثابت خود، متعهد به حفظ کرامت و امنیت پناهندگان است
امید خوشناو، استاندار اربیل، روز سهشنبه، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، در جریان حضور در بخش خبری «کوردستان ۲۴»، ضمن اشاره به پیام پرزیدنت بارزانی در خصوص لزوم احترام به پناهندگان سوری، اظهار داشت: «این پیام بازتابدهندهی دیدگاه راهبردی اقلیم کوردستان و نگرش پرزیدنت بارزانی به مقولهی همزیستی است. ملت کوردستان با ملتها و مذاهب مشکلی ندارد، بلکه مشکل ما همواره با رژیمهایی بوده است که به موجودیت کورد و خاک آن باور نداشتهاند.»
استاندار اربیل در خصوص شایعات و فراخوانهای منفی منتشرشده در شبکههای اجتماعی علیه پناهندگان گفت: «دولت اقلیم کوردستان با هرگونه رفتار ناشایست علیه شهروندان سوری ساکن اقلیم به شدت مخالف است. کسانی که در اقلیم کوردستان مشغول به کار هستند، بخشی از سیستم سیاسی سوریه محسوب نمیشوند و مسئول وقایعی که در حلب یا سایر مناطق رخ میدهد، نیستند.»
وی تأکید کرد: «پیام پرزیدنت بارزانی تأثیر بسزایی در آرامکردن اوضاع و اصلاح نگرش شهروندان خواهد داشت و یادآوری میکند که ملت کورد همواره از تعصبات قومی به دور بوده است.»
خوشناو در ادامه افزود: «برای حمایت از کوردهای غرب کوردستان، راهکارهای مدنی و انسانی متعددی وجود دارد که میتوان در پیش گرفت و نباید به خشونت متوسل شد.»
وی همچنین با ارائهی آماری رسمی اعلام کرد: «تنها در استان اربیل بیش از ۳۵۰ هزار آواره و پناهنده حضور دارند که در کمپهای ویژهی کوردهای شمال، شرق و غرب کوردستان ساکن هستند و دولت خود را متعهد به حفظ جان و کرامت آنان میداند.»
استاندار اربیل در پایان سخنان خود به پیشینهی مداراگرایانهی پرزیدنت بارزانی اشاره کرد و گفت: «این پیام یادآور مواضع تاریخی گذشته است؛ همانگونه که در سال ۱۹۹۱ و پس از آن همه ظلم و نسلکشی علیه کوردها، با ابتکار عمل پرزیدنت بارزانی عفو عمومی صادر شد که این اقدام به عنوان افتخاری در تاریخ ثبت شده است.»