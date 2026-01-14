قیمت ۱۰۰ دلار در عراق به مرز ۱۴۸ هزار دینار رسید
اربیل (کوردستان۲۴) – قیمت دینار عراق در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرد و امروز در بازارهای اقلیم کوردستان ۱۰۰ دلار در برابر ۱۴۷ هزار و ۶۵۰ دینار معامله شد. صاحب یک صرافی در سلیمانیه میگوید که عرضه دلار به بازار کاهش پیدا کرده و در مقابل آن میزان بیشتری دینار وارد بازار شده است.
امروز چهارشنبه ۱۴ ژانویه، قیمت دلار آمریکا در بازار ارز اقلیم کوردستان به ۱۴۷ هزار و ۶۵۰ دینار رسید و در مقایسه با روز گذشته هزار و پانصد دینار افزایش پیدا کرده است.
آمانج حاجی قادر، صاحب یک صرافی در شهر سلیمانیه، به کوردستان۲۴ گفت: به علت اجرای مقررات جدید گمرکی در گذرگاههای مرزی عراق و عدم تحویل دلار به بازرگانان، تقاضا بر آن افزایش پیدا کرده است. بازرگانان برای آنکه بتوانند کالا وارد کنند، برای تهیه دلار به بازار آزاد متوسل میشوند. بانک مرکزی عراق هم برای عدم تحویل دلار به بازرگانان بهانه میآورد.
وی اوضاع فعلی خاورمیانه به خصوص ناآرامیها در ایران را یکی دیگر از عوامل افزایش تقاضا بر دلار دانست و گفت این باعث کاهش میزان دلار و افزایش دینار در بازار شده است.
از طرفی دیگر تفاوت گذاشتن بین قیمت دلار سفید و دلار سبز در بازار بر ناپایداری ارزش دینار تاثیر گذاشته است.
تحسین خوشناو، صاحب یک صرافی در اربیل، به کوردستان۲۴ گفت: تفاوت گذاشتن بین قیمت دلار سفید و دلار سبز ثبات بازار را بر هم زده است و تعدادی از بازرگانان مناطق مرکزی و جنوبی عراق با این کار برای سود بردن خود، ثبات بازار اقلیم کوردستان را بر هم زدهاند.
او در خصوص افزایش قیمت دلار گفت: کاهش قیمت دینار در برابر دلار به آغاز سال میلادی برمیگردد. در آغاز هر سال به دلیل عدم برنامهریزی در دولت عراق، قیمت دینار کاهش پیدا میکند و بیشتر اوقات این ناپایداری تا پایان ماه ژانویه ادامه خواهد داشت.
در اواسط ماه ژانویه سال گذشته قیمت دلار از حدود ۱۴۲ هزار دینار به حدود ۱۴۸ هزار دینار افزایش پیدا کرد.
ب.ن