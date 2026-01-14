واکنش شدید سنای آمریکا به جنایات حلب

جیم ریش: نباید از جنایات ارتش عربی سوریه چشم‌پوشی کرد

2 ساعت پیش

رئیس کمیته‌ی روابط خارجی سنای آمریکا، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به رفتار ارتش عربی سوریه در حمله به محله‌های کوردنشین حلب، خواهان مجازات عاملان جنایات اخیر شد.

جیم ریش، رئیس کمیته‌ی روابط خارجی سنای آمریکا، روز چهارشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، با استناد به گزارش «شبکه‌ی حقوق بشر سوریه»، جنایت سربازان ارتش عربی سوریه در پرتاب پیکر بی‌جان «دنیز»، از نیروهای آسایش هسد، از بالای ساختمانی در حلب را محکوم کرد. وی تاکید کرد که وقایع رخ‌داده در محله‌های «شیخ مقصود» و «اشرفیه» مایه‌ی نگرانی است و عاملان این جنایات نباید از مجازات مصون بمانند.

این سناتور آمریکایی در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «از رفتار نیروهای مسلح ارتش عربی سوریه علیه کوردهای ساکن محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب بسیار نگران هستم. از حکومت می‌خواهم کسانی را که مرتکب این اعمال شنیع شده‌اند، بازخواست کند و آنان را به مجازات قانونی برساند.»

جیم ریش همچنین خاطرنشان کرد که پس از سال‌ها جنگ، وظیفه‌ی حکومت جدید سوریه حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان است، نه نقض حقوق آنان و حمله به غیرنظامیان، به‌ویژه در مناطق کوردستانی.

ارتش عربی سوریه با حمایت گروه‌های مسلح «ابو عمشه» و «حمزات»، پس از تنش‌های هشتم ژانویه، از روز دهم این ماه با بیش از ۴۰ هزار نیروی مسلح و تسلیحات سنگین به دو محله‌ی کوردنشین حلب حمله کرد. سرانجام روز سه‌شنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴)، پس از پنج روز درگیری میان نیروهای آسایش و ارتش سوریه، کنترل این دو محله به دست نیروهای ارتش سوریه افتاد. طبق آمار دیده‌بان حقوق بشر سوریه، در این درگیری‌ها ۴۵ غیرنظامی و ۶۰ نیروی نظامی و آسایش از هر دو طرف کشته شدند.