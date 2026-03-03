اردوغان: ترکیه تلاشهای «فشردهای» برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه انجام میدهد
اربیل (کوردستان۲۴) – رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، امروز سهشنبه ۳ مارس، گفت که ترکیه تلاشهای دیپلماتیک «فشردهای» برای پایان دادن به درگیریهای خاورمیانه که با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده است، انجام میدهد.
او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «حملات به ایران و حملات موشکی و پهپادهای کامیکازه به کشورهای همسایه در حوزه خلیج، بیثباتی را تشدید کرده است.»
وی افزود: «ما از طریق دیپلماسی صلحمحور، تلاشهای فشردهای برای حل مسائل بر سر میز مذاکره انجام میدهیم.»
منابعی در وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند که پیش از این، هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور، با تام باراک، فرستاده واشنگتن به سوریه، دیدار کرده است.
او همچنین با ایوت کوپر، همتای بریتانیایی خود، برای بحث درباره «محیط امنیتی فعلی در منطقه» صحبت کرد و «به طور مفصل» «تلاشهای دیپلماتیکی را که میتوان برای پایان دادن به خصومتها و ایجاد ثبات انجام داد» ارزیابی کرد.
هاکان فیدان با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر و با همتای یونانی خود، گیورگوس گراپتریتیس نیز درباره تحولات منطقهای گفتوگو کرد.
ایافپی/ب.ن