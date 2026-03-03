صادرات نفت اقلیم کوردستان متوقف شد
اربیل (کوردستان۲۴) – گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان هیچ ربطی به بستن تنگه هرمز ندارد و علت آن، بینتیجه ماندن طرح جایگزین عراق است.
امروز سهشنبه ۳ مارس، گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد اعلام کرد که یک منبع در شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تأیید کرده است صادرات نفت اقلیم کوردستان متوقف شده است.
این منبع درباره علت توقف صادرات گفت که شرکتهای صادرکننده نفت برای حفظ امنیت کارکنان خود در برابر خطرات جنگ، فعالیت در میادین نفتی اقلیم کوردستان را متوقف کردهاند. او یادآور شد که در طول سه روز گذشته گروههای وابسته به جبهه مقاومت اسلامی، مناطقی از اقلیم کوردستان را مورد هدف حملات پهپادی قرار دادهاند، اما حملات توسط سیستمهای دفاعی و ضد موشکی خنثی شدهاند.
نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیحان ترکیه صادر شده است.
از طرفی دیگر صادرات نفت میدان رمیله بصره نیز متوقف شده است و این برای اقتصاد عراق زیانبار است.
تمام نفت عراق از طریق تنگه هرمز صادر میشود و ۹۰ درصد درآمد عراق از صادرات نفت تامین میشود.
ب.ن