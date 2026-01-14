معرفی کتاب «برای تاریخ» در محافل سیاسی و آکادمیک فرانسه

کتاب برای تاریخ، اثری بسیار راهبردی و حائز اهمیت است و رهبران فرانسه با دقت به آن توجه دارند

2 ساعت پیش

در راستای ایجاد گفت‌وگوی راهبردی با رهبران جهان درباره‌ی مسئله‌ی کورد، کتاب «برای تاریخ» اثر پرزیدنت مسعود بارزانی به مقامات عالی‌رتبه و نهادهای معتبر فرانسه معرفی شد.

حسین احمد، نویسنده و فعال کورد مقیم فرانسه، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که پروژه‌ی توزیع کتاب «برای تاریخ» (نوشته‌ی پرزیدنت مسعود بارزانی) را در میان مهم‌ترین نهادهای حکومتی، دانشگاهی و فرهنگی فرانسه اجرا کرده است.

وی اظهار داشت: «این کتاب در شرایط حساس کنونی جهان، اثری بسیار راهبردی و حائز اهمیت است و رهبران فرانسه با دقت به آن توجه داردند. ما بر این باوریم که این اثر پرزیدنت بارزانی، بیانگر جدی‌ترین گفت‌وگوی ملت کورد با جهانیان است.»

حسین احمد تاکنون این اثر تاریخی را به شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله الیزابت بورن (نخست‌وزیر پیشین)، یائل براون-پیوه (رئیس پارلمان)، آنیس پانیه-روناشه (وزیر ترابری) و گابریل امال (نماینده پارلمان) اهدا کرده است.

در تازه‌ترین اقدام، وی شامگاه ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۹ دی ۱۴۰۴) در دیداری اختصاصی، کتاب را به ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ فرانسه تسلیم کرد. ملانشون ضمن اعلام حمایت خود گفت: «ما همواره پشتیبان ملت‌های ستمدیده هستیم و پرونده‌ی ملت کورد را پرونده‌ای مهم و زنده می‌دانیم.» قرار است در آینده‌ای نزدیک، این کتاب به عنوان مانیفست ملت کورد به پارلمان اروپا نیز ارائه شود.