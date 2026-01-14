قدردانی سفیر فرانسه از نقش پرزیدنت بارزانی در کاهش تنشهای منطقه
پاتریک دورل، سفیر فرانسه در بغداد، نقش پرزیدنت بارزانی را در مدیریت بحرانها و آرامسازی اوضاع سوریه ستود
پرزیدنت مسعود بارزانی روز چهارشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴) در پیرمام میزبان پاتریک دورل، سفیر فرانسه در عراق بود. در این دیدار که با حضور یان برم، سرکنسول فرانسه در هولیر برگزار شد، طرفین در خصوص آخرین تحولات سیاسی عراق، تنشهای منطقهای و وضعیت سوریه تبادل نظر کردند.
سفیر فرانسه ضمن ارائهی گزارشی از شرایط موجود، از نقش محوری پرزیدنت بارزانی در کاهش تنشها و مدیریت بحران سوریه قدردانی کرد. بررسی روند تشکیل دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق و همچنین راهکارهای توسعهی روابط میان اقلیم کوردستان و فرانسه، از دیگر محورهای این گفتوگو بود.