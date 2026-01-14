رایزنی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و سفیر فرانسه در خصوص تشکیل کابینه‌ی جدید عراق

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی در دیدار با پاتریک دورل، آخرین تحولات سیاسی منطقه و روند گفت‌وجوها برای تشکیل دولت‌های جدید در بغداد و اربیل را بررسی کرد.

دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از پاتریک دورل، سفیر فرانسه در عراق، استقبال کرده است.

در این دیدار که با حضور یان برِم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان برگزار شد، طرفین وضعیت عمومی عراق و تلاش‌ها و گفتگوهای جریان‌های سیاسی جهت تشکیل کابینه‌های جدید دولت عراق و دولت اقلیم کوردستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس این اطلاعیه، بررسی آخرین تغییرات و تحولات وضعیت منطقه، از دیگر محورهای گفتگوی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و هیئت دیپلماتیک فرانسوی بود.