هشدار سناتور آمریکایی به دمشق

لیندزی گراهام: هرگونه حمله به متحدان کورد ما با واکنش شدید آمریکا مواجه خواهد شد

2 ساعت پیش

سناتور ارشد جمهوری‌خواه ضمن درخواست برای آرامش در سوریه، تأکید کرد که تعرض به کوردها به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.

لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی و از چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» نسبت به اقدامات احتمالی دولت سوریه علیه کوردها هشدار داد.

گراهام نوشت: «خواستار آرام‌سازی اوضاع در سوریه هستم. گزارش‌های معتبری منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای سوریه گام‌های بیشتری را علیه متحدان کورد ما برمی‌دارند. معتقدم هرگونه اقدام نسنجیده‌ای در این زمینه، واکنش شدید ایالات متحده را در پی خواهد داشت.»

این سناتور آمریکایی در ادامه‌ی پیام خود تصریح کرد: «ما از اعطای فرصتی دیگر به سوریه حمایت می‌کنیم، اما حمله به متحدان کورد ما را که نیروی اصلی در شکست داعش بودند، نمی‌پذیریم و دولت سوریه باید نسبت به عواقب نقض حقوق اقلیت‌ها آگاه شود.»