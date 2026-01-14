توقف صدور ویزای آمریکا برای شهروندان عراق و ۷۴ کشور دیگر

نام عراق و ایران نیز در میان این کشورها دیده می‌شود

1 ساعت پیش

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، اعلام کرد که روند صدور ویزا برای شهروندان ۷۵ کشور از جمله عراق را متوقف می‌کند.

در فهرست این کشورها نام روسیه، برزیل، مصر، تایلند و نیجریه نیز به چشم می‌خورد. این تصمیم که از ۲۱ ماه جاری اجرایی می‌شود، تا زمانی نامشخص ادامه خواهد داشت.

این اقدام با هدف تشدید بازرسی‌ها و بررسی دقیق‌تر (راستی‌آزمایی) متقاضیانی انجام می‌شود که احتمال دارد در آینده به باری بر دوش سیستم کمک‌های عمومی ایالات متحده تبدیل گردند.

بر اساس یک یادداشت داخلی وزارت امور خارجه، به کنسولگری‌های آمریکا دستور داده شده است تا زمان پایان یافتن یک ارزیابی جامع در خصوص رویه‌های بازرسی و بررسی دقیق، درخواست‌های ویزا را با استناد به قوانین جاری رد کنند.

کشور سومالی در پی افشای یک پرونده‌ی بزرگ کلاهبرداری در ایالت مینه‌سوتا که با سوءاستفاده از برنامه‌های کمک مالی مرتبط بود و شماری از متهمان آن تبار سومالیایی داشتند، تحت نظارت و بررسی شدید مقامات فدرال آمریکا قرار گرفته است.