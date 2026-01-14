عراقچی: اوضاع داخلی ایران آرام است
وزیر امور خارجهی ایران: ناآرامیها نتیجهی تحریک گروههای تروریستی بود
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، در گفتوگویی تلفنی با شیخ عبدالله بن زاید نهیان، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجهی امارات متحدهی عربی، به بررسی تنشهای اخیر در کشورش پرداخت. وی در این گفتوگو اظهار داشت: «این ناآرامیها نتیجهی تحریک برخی جریانهای تروریستی مورد حمایت اسرائیل و آمریکا، با هدف انحراف اعتراضات مسالمتآمیز مردم بوده است.»
عراقچی ضمن تأکید بر هوشیاری مردم و تلاش نیروهای امنیتی، خاطرنشان کرد که هماکنون آرامش و امنیت در کشور برقرار شده است. وزیر امور خارجهی ایران همچنین با انتقاد شدید از مواضع و تحریکات مقامات آمریکایی، این اقدامات را دخالت آشکار در امور داخلی ایران دانست و افزود: «ملت ایران اجازهی هیچگونه مداخله و شرارت خارجی را نخواهد داد.»
از سوی دیگر، عبدالرحیم موسوی، فرماندهی کل ارتش ایران، اعلام کرد که تنشهای روزهای اخیر در داخل ایران حاصل توطئهای از پیش طراحیشده بوده است. وی معترضان را «تروریستهای آموزشدیده» خواند و اظهار داشت: «دشمنان پس از شکست در جنگ ۱۲ روزهی میان تهران و تلآویو، با طراحی نقشهای جدید، چندین گروه را آموزش داده و از طریق مرزهای زمینی برای انجام اقدامات خرابکارانه به مناطق مختلف ایران اعزام کردهاند.»
موسوی با اشاره به حجم قابل توجه خسارات وارده که به گفتهی او تاکنون بیسابقه بوده است، تأکید کرد: «این رویدادها دقیقاً برنامهریزی شده و روی آنها کار شده است.»