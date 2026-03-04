2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق با اشاره به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، تأکید کرد که این جنگ بازار انرژی را دچار بحران خواهد کرد و برای اقتصاد منطقه و جهان پیامدهای ناگواری خواهد داشت.

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز چهارشنبه ۴ مارس، فواد حسین، وزیر خارجه این کشور در گفت‌وگوی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود، اوضاع منطقه و پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ را بررسی کرد.

بر پایه بیانیه، وزیر خارجه روسیه در این گفت‌وگوی تلفنی موضع کشورش در خصوص درگیری در منطقه را بیان کرد و گفت که با شماری از همتایان خود در کشورهای حوزه خلیج و ایران تماس برقرار کرده و تاکید نموده است که بهترین راه حل برای وضعیت فعلی بازگشت به میز مذاکره و در اولویت قرار دادن دیپلماسی است.

فواد حسین نیز بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی بین دو کشور به خصوص در شرایط فعلی تا‌ٔکید کرد.

وی افزود که عراق مستقیماً از درگیری‌ها آسیب دیده است، زیرا از سوی طرف‌ها مورد حمله قرار گرفته و قربانی شده است.

او اظهار داشت که راه حل در آتش‌بس فوری است، اما هیچ اقدامی برای آن انجام نمی‌شود.

فواد حسین با اشاره به گسترش جنگ و تشدید حملات، گفت که بستن تنگه هرمز و تداوم عملیات نظامی تردد در دریا را متوقف کرده است.

وزیر خارجه عراق تأکید کرد که این کشور در رابطه با صادرات نفت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد و درگیری‌ها بر بازار جهانی انرژی تأثیرات جدی خواهد داشت. او همچنین نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و گفت که بازار انرژی را دچار بحران خواهد کرد و این برای اقتصاد منطقه و جهان پیامدهای ناگواری خواهد داشت.

ب.ن