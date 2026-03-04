رئیس ستاد مشترک آمریکا: از این پس حملات خود را به عمق خاک ایران گسترش میدهیم
گسترش دامنهی حملات آمریکا به عمق خاک ایران و تغییر رویکرد راهبردی
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد توان تهاجمی ایران به شکلی بیسابقه کاهش یافته و واشینگتن از این پس حملات خود را به لایههای درونی و عمق خاک ایران گسترش میدهد.
دان کین، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، روز چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، در جدیدترین ارزیابی میدانی خود از وضعیت جنگ، آمار دقیقی از خسارات وارده به توان نظامی ایران را ارائه کرد. وی اظهار داشت که پرتاب موشکهای بالستیک ایران نسبت به روز نخست جنگ ۸۶٪ کاهش یافته و تنها در ۲۴ ساعت گذشته، این رقم افتی ۲۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین حملات پهپادهای انتحاری نیز ۷۳٪ کاهش یافته است.
این مقام ارشد نظامی فاش کرد که نیروی دریایی آمریکا در دریای هند، برای نخستینبار پس از پایان جنگ جهانی دوم، از اژدر برای غرق کردن یک کشتی جنگی ایرانی استفاده کرده است. به گفتهی دان کین، تاکنون بیش از ۲۰ شناور جنگی ایران منهدم شدهاند و هدف نهایی، نابودی کامل نیروی دریایی این کشور برای جلوگیری از بازسازی توان نظامی در آینده است.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اشاره به تغییر رویکرد راهبردی واشینگتن تأکید کرد: «اکنون وارد فاز گسترش حملات به داخل ایران شدهایم و بهصورت مرحلهبندی شده، ضربات سنگینی را به عمق خاک این کشور وارد خواهیم کرد.» وی اطمینان داد که ارتش آمریکا از آمادگی کامل و ذخایر تسلیحاتی کافی برای پیشبرد تمامی طرحهای عملیاتی خود برخوردار است.