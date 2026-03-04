دو مقر حشد‌ شعبی در بعشیقه مورد حمله‌ی نیروهای آمریکا و اسرائیل قرار گرفت

2 ساعت پیش

دو مقر متعلق به گروه‌های حشد شعبی در داخل شهر موصل و حومه‌ی ناحیه‌ی بعشیقه هدف حملات قرار گرفتند که منجر به خسارات مادی شد.

ظهر روز چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، دو مرکز متعلق به گروه‌های حشد شعبی در شهر موصل و مرزهای ناحیه‌ی بعشیقه مورد هدف قرار گرفتند. این حملات اگرچه خسارات جانی در پی نداشت، اما منجر به آسیب‌های مادی به این مراکز شده است.

یک منبع امنیتی در استان نینوا به رسانه‌های عراقی اعلام کرد که ظهر امروز، یک شیء انفجاری ناشناخته در محوطه‌ی یکی از مقرهای متعلق به «کتائب سیدالشهدا» در منطقه‌ی رشیدیه، واقع در نزدیکی دانشگاه تکنیکال در شمال شرقی موصل سقوط کرده است. به گفته‌ی این منبع، این حادثه خسارات جانی یا مادی قابل‌توجهی برجای نگذاشته است.

در پی این انفجار، تیم‌های ابطال مواد منفجره و اکیپ‌های ادله‌ی جرم با همکاری سازمان دفاع مدنی، جهت بازرسی میدانی و آغاز تحقیقات درباره‌ی چگونگی وقوع حادثه و شناسایی منشأ انفجار در محل حاضر شدند.

در حادثه‌ای مشابه، مقری متعلق به تیپ ۳۰ حشد شعبی در منطقه‌ی «خورسیبات» واقع در محدوده‌ی ناحیه‌ی بعشیقه در شرق نینوا هدف بمباران قرار گرفت. منابع امنیتی تأکید کردند که این حمله خسارات مادی به ساختمان مقر وارد کرده است، اما هیچ تلفات جانی ثبت نشده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که طی روزهای گذشته، زنجیره‌ای از بمباران‌های هوایی و حملات موشکی، مقرهای نظامی عراق و گروه‌های مسلح را در مناطق مختلف هدف قرار داده است. این تنش‌ها هم‌زمان با عملیات‌های گسترده‌ی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه منافع ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن در منطقه تشدید شده و خاک عراق را به بخشی از میدان این منازعات بدل کرده است.