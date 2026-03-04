گفتوگوی تلفنی نخستوزیر اقلیم کوردستان و وزیر خارجه ترکیه
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان و وزیر خارجه ترکیه، بر اهمیت حفظ صلح و آرامش و ثبات منطقه تأکید کردند.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه با مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، تماس تلفنی برقرار کرد.
بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان، در این مکالمه تلفنی درباره اوضاع عمومی عراق و اقلیم کوردستان و آخرین تحولات مربوط به جنگ و تنشهای منطقه، گفتوگو شد.
در بیانیه آمده است که دو طرف در خصوص اهمیت حفظ صلح و آرامش و ثبات منطقه توافق نظر داشتند.
ب.ن