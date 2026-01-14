اجرای طرح بازگشت و امدادرسانی فوری به آوارگان عفرین توسط بنیاد خیریهی بارزانی
ارائهی خدمات به ۱۴ هزار نفر و هشدار نسبت به وضعیت سخت زمستانی
دفتر سوریهی بنیاد خیریهی بارزانی در تازهترین گزارش خود پیرامون وضعیت آوارگان حلب در عفرین، روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، پنجمین گزارش و برنامهی روزانهی خود را برای مقابله با بحران آوارگی ساکنان حلب منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تا اواسط ژانویهی ۲۰۲۶، کمکهای متنوعی به بیش از ۱۴ هزار نفر ارائه شده است، اما همزمان نسبت به شرایط دشوار زمستان و کمبود خدمات درمانی برای آوارگان هشدارهایی داده شده است.
طبق این گزارش، در پی وقوع درگیریهای مسلحانه در محلههای «شیخ مقصود» و «اشرفیه» شهر حلب در تاریخ ۸ ژانویهی ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴)، موج گستردهای از آوارگی آغاز گردید. آمارهای رسمی وزارت امور اجتماعی و مدیریت استان حلب نشان میدهد که ۲۷ هزار و ۷۵۰ خانوار (تقریباً ۱۳۸ هزار و ۷۵۰ نفر) آواره شدهاند. این موج آوارگی تا دهم این ماه ادامه داشت و دو هزار خانوار دیگر نیز آواره شدند که ۹۰ درصد آنان به عفرین پناه بردهاند.
اقدامات و برنامههای بنیاد خیریهی بارزانی
بنیاد خیریهی بارزانی برای واکنش سریع، در روز ۱۴ ژانویه (۲۴ دی) اقدامات زیر را انجام داده است:
- تأمین سبد غذایی فوری برای یک هزار و ۵۰۰ نفر در هنگام بازگشت به حلب.
- انجام بازدید میدانی از محلههای شیخ مقصود و اشرفیه به منظور تدوین برنامهی کمکرسانی مستقیم.
- توزیع وعدههای غذایی گرم و جیرهی خشک بین یک هزار خانوار.
- اعزام تیم پزشکی سیار و کادر درمانی به کمپها و روستاها، همراه با ارائهی حمایتهای روانی برای کودکان.
بر اساس دادههای این بنیاد، در بازهی زمانی ۹ تا ۱۳ ژانویه (۱۹ تا ۲۳ دی)، مجموع بهرهمندان از خدمات شامل غذای گرم و خشک، اقلام غیرخوراکی (مانند پتو و تشک)، پوشاک و خدمات پزشکی به ۱۴ هزار و ۴۲۸ نفر رسیده است.
فرآیند بازگشت و چالشها
گزارش مذکور به آغاز روند بازگشت آوارگان اشاره دارد. در تاریخ ۱۲ ژانویه (۲۲ دی)، نخستین کاروان شامل ۷۵۰ خانوار به صورت داوطلبانه به محلههای خود در حلب بازگشتند و روز بعد نیز بیش از ۷۵۰ نفر با استفاده از ۱۵ دستگاه اتوبوس منتقل شدند. با این وجود، بنیاد خیریهی بارزانی نگرانی خود را در خصوص موارد زیر ابراز داشته است:
- وضعیت امنیتی: وجود نگرانی میان آوارگان به دلیل اخبار مربوط به دستگیری و بازجوییها هنگام بازگشت.
- خدمات: ویرانی بخشی از خانهها و فقدان خدمات اولیه در مناطق تحت کنترل.
- بهداشت و روان: وخامت وضعیت روانی کودکان و زنان ناشی از شوک حوادث و سرمای زمستان.
- اسکان: ازدحام شدید جمعیت در عفرین؛ به طوری که بیش از ۱۱۰ هزار نفر در روستاها و نواحی عفرین ساکن شدهاند و این امر نیازمند آمادگی بیشتری است.
بنیاد خیریهی بارزانی ضمن قدردانی از نقش اهداکنندگان بینالمللی و داخلی از جمله (Peace Village، KHALSA AID، ZER COMPANY، Tofin Catholic Church و Media International School) که در تأمین کمک برای هزاران خانوار مشارکت داشتهاند، تأکید کرد که ابعاد فاجعه نیازمند تلاش بیشتر سازمانهای بشردوستانه است، چرا که شمار این سازمانها در حال حاضر در عفرین بسیار اندک است.