مسعود پزشکیان: دولت موظف به رفع مشکلات مردم و کاهش فشارهای اقتصادی است

رئیس‌جمهور ایران، با تاکید بر وظیفه‌ی دولت در قبال شهروندان، بر لزوم حل چالش‌های موجود و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تصریح کرد

2 ساعت پیش

در نشست هیئت دولت که روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴) برگزار شد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اعلام کرد که دشمنان تمام توان خود را در قالب یک جنگ ترکیبی و چندبعدی به کار گرفته‌اند تا بر کشور و مردم ایران فشار وارد کنند.

پزشکیان ضمن تاکید بر اهمیت رضایت عمومی، خاطرنشان کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید برای حل مشکلات شهروندان و جلب رضایت آنان تلاش کنند و بدین وسیله راه را بر توطئه‌های دشمنان ببندند.

در همین روز، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه‌ی روسیه، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که مسکو به همکاری با ایران برای اجرای توافقات دوجانبه ادامه خواهد داد و هیچ طرف ثالثی نمی‌تواند بر ماهیت روابط میان دو کشور اثر بگذارد.

لاوروف ضمن انتقاد از سیاست‌های واشنگتن، اظهار داشت که تمرکز ایالات متحده بر نفت و منابع طبیعی باعث شده است تا این کشور به طرفی غیرقابل اعتماد تبدیل شود و توان رقابتی آن در جهان کاهش یابد.