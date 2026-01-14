فراخوان فوری علی قرهداغی برای توقف جنگ در سوریه
علی قرهداغی: جنگ سوریه را متوقف کنید و حقوق کوردها را به رسمیت بشناسید
علی محیالدین قرهداغی، رئیس اتحادیهی جهانی علمای مسلمان و رئیس سازمان رابطهی انسانی، طی بیانیهای خواستار توقف فوری درگیریها در سوریه و بازگشت به گفتگو برای ساخت سوریهای جدید شد.
در این بیانیه که روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴) منتشر شد، قرهداغی از تمام طرفهای درگیر در سوریه درخواست کرد تا جنگ و خونریزی را کنار بگذارند و به توافقنامهی امضاشده میان حکومت و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) پایبند باشند. وی بر لزوم اجرای صادقانهی بندهای این توافق در چارچوب سوریهای یکپارچه که در آن حقوق مشروع ملت کورد تضمین شده باشد، تاکید ورزید.
قرهداغی صلح را یک وظیفهی شرعی، ملی و انسانی دانست و تصریح کرد که جنگ میان مسلمانان فتنهای خطرناک است. وی افزود: «قرآن کریم بر حرمت و جرمانگاری کشتن مسلمانان تاکید کرده است و خداوند متعال میفرماید: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } (النساء: 93). همچنین خداوند کشتن یک انسان به ناحق را همانند کشتن تمام مردم جهان دانسته است: { أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ} (المائدة: 32).»
وی همچنین از طرفین خواست تا با آغاز روند برادری و سازندگی، نظامی جدید را بنیان نهند که حقوق همگان را حفظ کند؛ چنانکه خداوند میفرماید: { وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (التوبة: 105).
رئیس سازمان رابطهی انسانی در پایان به تلاشهای بشردوستانهی خود از جمله کمک به آوارگان سوری در اقلیم کوردستان و پذیرش صدها دانشجوی کورد سوری در دانشگاه توسعهی انسانی به صورت رایگان اشاره کرد و آمادگی خود را برای میانجیگری و تلاش جهت تثبیت صلح اعلام نمود.