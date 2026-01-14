ریباز حملان: در سه ماه اخیر ۲۰ میلیون بشکه نفت به بغداد تحویل داده شد

دستیار نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن انتقاد از تصویب بودجه‌ی سه ساله توسط دولت فدرال، جزئیاتی از میزان تحویل نفت و کسری بودجه‌ی ارسالی از سوی بغداد را تشریح کرد

1 ساعت پیش

ریباز حملان، دستیار نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، در گفتگو با بخش خبری «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که در سه ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت به بغداد تحویل داده شده است. وی همچنین افزود که طبق قانون بودجه، در سال ۲۰۲۵ می‌بایست بیش از ۱۲ تریلیون دینار برای اقلیم ارسال می‌شد، اما دولت مرکزی تنها ۱۰ تریلیون دینار ارسال کرده است.

حملان تصویب بودجه‌ی سه ساله توسط دولت سودانی را تصمیمی اشتباه و دارای پیامدهای منفی برای اقلیم کوردستان دانست و تاکید کرد که مشکل اصلی اربیل با دولت فدرال نه بر سر حقوق، بلکه بر سر ساختار بودجه است. وی توضیح داد که با بررسی سال‌های گذشته مشخص می‌شود که مبالغ زیادی از بودجه‌ی اقلیم، به‌ویژه در بخش سرمایه‌گذاری، نزد دولت فدرال باقی مانده است.

دستیار نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان همچنین عدم اتحاد میان جریان‌های سیاسی کوردستانی را عاملی برای تضعیف جایگاه اقلیم در برابر بغداد و نوع برخورد مرکز با آن دانست.

طبق آمار ارائه‌شده توسط حملان:

- در سال ۲۰۲۳، بغداد تنها ۴ تریلیون و ۶۹۸ میلیارد دینار برای حقوق‌بگیران اقلیم ارسال کرد (معادل ۵ ماه حقوق) و ۳ ماه حقوق پرداخت نشد.

- در سال ۲۰۲۴، از مجموع ۱۰ تریلیون و ۷۰۹ میلیارد دینار، مبلغ ۱۰ تریلیون و ۲۶ میلیارد برای حقوق هزینه شد و حقوق دو ماه پرداخت نگردید.

- در سال ۲۰۲۵ نیز دولت فدرال حقوق دو ماه کارکنان اقلیم کوردستان را ارسال نکرده است.

وی در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر ارسال بیشترین بودجه در سال ۲۰۲۵ گفت: «باید ۱۲ تریلیون و ۴۷۱ میلیارد دینار ارسال می‌شد، اما تنها ۱۰ تریلیون و ۴۱۳ میلیارد دینار دریافت شد. این در حالی است که دولت اقلیم کوردستان در همان سال، ۹۱۹ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دینار از درآمدهای غیرنفتی را به بغداد واریز کرده است.»

حملان همچنین اشاره کرد که به دلیل عدم ارسال دو ماه حقوق توسط بغداد، اقلیم نیز حدود ۲۴۰ میلیارد دینار را نزد خود نگه داشته است. وی تصریح کرد که اگر از درآمدهای داخلی ماهانه ۲۰۰ میلیارد دینار کسر و ۱۲۰ میلیارد به بغداد ارسال شود، تنها ۸۰ میلیارد دینار (معادل ۵۰ میلیون دلار) باقی می‌ماند که اداره‌ی دولتی با چهار استان و شش میلیون شهروند با این مبلغ امکان‌پذیر نخواهد بود.

دستیار نخست‌وزیر در خصوص صادرات نفت افزود: «از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ تا ۳۱ دسامبر همان سال، ۱۹ میلیون و ۵۹۴ هزار بشکه نفت به بغداد ارسال شده و تمام درآمد آن به حساب وزارت دارایی عراق واریز گردیده است. با این وجود، ۷۰ درصد حقوق کارمندان اقلیم کوردستان از منابع داخلی تامین می‌شود.»