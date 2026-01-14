مثنی امین: ریاست‌جمهوری سهم کورد است، اما ملک هیچ حزبی نیست

1 ساعت پیش

مثنی امین، نماینده‌ی پارلمان عراق و نامزد پست ریاست‌جمهوری، ضمن اعلام حمایت بسیاری از جریان‌ها از نامزدی وی، تاکید کرد که این جایگاه اگرچه سهم کوردهاست، اما در انحصار هیچ حزب خاصی نیست.

این نماینده‌ی پارلمان روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، در برنامه‌ی خبری «کوردستان ۲۴» اظهار داشت: «پست ریاست‌جمهوری سهم مولفه‌ی کورد در عراق است، اما سند آن به نام هیچ حزب سیاسی خاصی زده نشده و باید به عنوان یک حق ملی برای کوردها تلقی شود.»

مثنی امین دلیل رد صلاحیت بسیاری از نامزدها را فقدان «تجربه‌ی سیاسی» و عدم احراز شرایط قانونی و اساسی دانست. وی همچنین بر لزوم اجماع خانه‌ی کورد تاکید کرد و گفت: «جریان‌های کوردستانی باید بر سر یک نامزد به توافق برسند.»

این نامزد ریاست‌جمهوری عراق فدرال با بیان اینکه برای منافع شخصی وارد این رقابت نشده است، از حمایت بیش از ۶۰ درصدی شهروندان و توافق بسیاری از جریان‌های سیاسی برای رای دادن به خود خبر داد، هرچند موضع «جنبش نسل نو» را هنوز نامشخص توصیف کرد.

ریاست پارلمان عراق امروز لیست نهایی ۱۵ نامزد تایید صلاحیت‌شده برای پست ریاست‌جمهوری را به شرح زیر منتشر کرد:

۱. شوان حویز فریق نامیق

۲. احمد عبدالله توفیق احمد

۳. حسین طه حسن محمد سنجاری

۴. نجم‌الدین عبدالکریم حمه‌کریم نصرالله

۵. آسو فریدون علی

۶. سامان علی اسماعیل شالی

۷. صباح صالح سعید

۸. عبدالله محمد علی ظاهر

۹. عبداللطیف محمد جمال رشید شیخ محمد

۱۰. اقبال عبدالله امین حلیوی

۱۱. نزار محمد سعید محمد کنجی

۱۲. سردار عبدالله محمود تایمز

۱۳. فواد محمد حسین بیگی

۱۴. مثنی امین نادر

۱۵. نوزاد هادی مولود