مرکز پن کورد: قلمهایتان را سپر دفاع از کوردها در برابر شمشیر فاشیسم کنید
مرکز پن کورد، از وجدان بیدار جهانی خواست در برابر تلاشهای گسترده علیه کوردها سکوت نکنند
مرکز پن کورد با انتشار بیانیهای خطاب به «پن بینالملل» و وجدان بیدار جهانی، خواستار شکستن سکوت در برابر تلاشهای گسترده برای امحای هویت، زبان و موجودیت ملت کورد، بهویژه در مناطق کوردستانیِ سوریه (روژاوا) شد.
این مرکز در بیانیهای که روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴) صادر شد، وضعیت کنونی را نبردی میان «شکوه انسانیت» و «فاشیسم دینی و قومی» توصیف کرد. پن کورد ممنوعیت زبان کوردی را مصداق «نسلکشی سفید» و تلاشی برای قطع ارتباط کودکان کورد با تاریخ و ریشههایشان دانست.
در این بیانیه، ضمن انتقاد شدید از گروههایی که تحت پوشش اپوزیسیون و با سوءاستفاده از مذهب، علیه کوردها «جهاد» اعلام کردهاند، به جنایات رخداده در عفرین و حادثهی دردناک پرتاب یک دختر کورد از ساختمان در حلب اشاره و آن را نشانهی «شکست اخلاقی یک ذهنیت تاریک» قلمداد کرد.
مرکز پن کورد همچنین نسبت به نقش منفی رسانهها و برخی روشنفکران منطقه که به تریبونی برای نفرتپراکنی و دیوسازی از کوردها تبدیل شدهاند، هشدار داد و ۵ درخواست مشخص را به پن بینالملل ارائه کرد:
۱. شکستن سکوت و محکومیت جنایات.
۲. حمایت از مبارزات زنان کورد علیه تاریکاندیشی.
۳. اعمال فشار بر اشغالگران جهت حفظ زبان کوردی.
۴. رصد رسانههایی که نفرتپراکنی کرده و فتوای قتل صادر میکنند.
۵. تشکیل کمیتهی حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی جنایات جنگی در مناطق اشغالی.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «دوران خلافتها و امپراتوریها به سر آمده است و همزیستی تنها با به رسمیت شناختن حقوق "دیگری" و برابری محقق میشود. قلمها باید فریادِ سکوتی باشند که سالهاست بر کوردستان سایه افکنده است.»