4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – غزال هوستانی، رئیس گروه مدیریتی میدان نفت و گاز تاوکی، به کوردستان۲۴ گفت:«از همه شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز خواسته‌ایم که در سال ۲۰۲۶ میزان تولید خود را در میدان‌های اقلیم کوردستان افزایش دهند.»

او تاکید کرد:«پیشبرد کار شرکت‌ها در توسعه میادین و حفر چاه، به پرداخت استحقاقات مالی آنها توسط دولت فدرال در موعد مقرر بستگی دارد.»

پیش از این، بیژن مصور رحمانی، رئیس شرکت DNO، در یک کنفرانس خبری، اعلام کرد: به رغم چالش‌هایی که در بغداد و منطقه برای ما ایجاد می‌شد و حملات پهپادی که به میادین نفتی می‌شد، به تولید نفت ادامه دادیم.

ب.ن