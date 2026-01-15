غزال هوستانی: از همه شرکتهای نفت و گاز خواستهایم که میزان تولید خود را افزایش دهند
اربیل (کوردستان۲۴) – غزال هوستانی، رئیس گروه مدیریتی میدان نفت و گاز تاوکی، به کوردستان۲۴ گفت:«از همه شرکتهای تولید کننده نفت و گاز خواستهایم که در سال ۲۰۲۶ میزان تولید خود را در میدانهای اقلیم کوردستان افزایش دهند.»
او تاکید کرد:«پیشبرد کار شرکتها در توسعه میادین و حفر چاه، به پرداخت استحقاقات مالی آنها توسط دولت فدرال در موعد مقرر بستگی دارد.»
پیش از این، بیژن مصور رحمانی، رئیس شرکت DNO، در یک کنفرانس خبری، اعلام کرد: به رغم چالشهایی که در بغداد و منطقه برای ما ایجاد میشد و حملات پهپادی که به میادین نفتی میشد، به تولید نفت ادامه دادیم.
ب.ن