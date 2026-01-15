هشدار نیروهای سوریهی دموکراتیک نسبت به تهدیدات داعش و انسداد مسیرهای راهبردی با دمشق
هسد: حملات گروههای وابسته به دمشق به مناطق شمال و شرق سوریه، امنیت زندانهای محل نگهداری اعضای داعش را با خطرات جدی مواجه کرده است
نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، ضمن هشدار در خصوص سوءاستفادهی هستههای داعش از تنشهای اخیر برای حمله به زندانها، از مسدودسازی تمامی گذرگاههای ارتباطی با مناطق تحت کنترل حکومت سوریه خبر دادند.
مرکز رسانهای نیروهای سوریهی دموکراتیک با صدور بیانیهای اعلام کرد که تشدید تنشها و حملات گروههای وابسته به دمشق به مناطق شمال و شرق سوریه، امنیت زندانهای محل نگهداری اعضای داعش را با خطرات جدی مواجه کرده است.
در این بیانیه آمده است که هستههای تروریستی داعش در تلاش هستند تا از آشفتگی و تنشهای نظامی ایجادشده برای انجام حملات علیه زندانهای حاوی عناصر مسلح خود بهرهبرداری کنند. نیروهای سوریهی دموکراتیک با تأکید بر آمادگی و هوشیاری کامل نیروهای خود، اطمینان دادند که تمامی تدابیر لازم اتخاذ شده است. در بخشی از این اطلاعیه تصریح شده است: «در حال حاضر زندانها آرام و تحت کنترل کامل هستند و اجازهی هیچگونه نقض امنیتی داده نخواهد شد.»
هسد در پایان هشدار داد که تداوم این تنشهای نظامی موجب برهمخوردن ثبات عمومی و ایجاد تهدید واقعی علیه زندانها خواهد شد؛ امری که میتواند منطقه را پس از سالها قربانی دادن برای نابودی تروریسم، به نقطهی صفر بازگرداند.
در تحولی دیگر، مدیریت عمومی امنیت گذرگاهها و تردد در شمال و شرق سوریه اعلام کرد که تمامی مسیرها و گذرگاههای ارتباطی با مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در طبقه، رقه و دیرالزور مسدود شدهاند.
این تصمیم که از روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، تا اطلاع ثانوی اجرایی شده است، واکنشی به تحولات امنیتی خطرناک و اقدام حکومت سوریه در بستن گذرگاهها از سوی خود عنوان گردید. مدیریت گذرگاهها تأکید کرد که اقدام دمشق منجر به تنشهای امنیتی و تأثیرات منفی مستقیم بر سلامت شهروندان و مسافران شده است.
طبق این دستورالعمل، تردد در این مسیرها تنها برای موارد اورژانسی انسانی و سازمانهای بشردوستانهی معتبر مجاز خواهد بود.
این اقدامات پس از آن صورت میگیرد که ارتش عربی سوریه طی روزهای گذشته حملاتی نظامی را علیه دو محلهی کوردستانی حلب (شیخ مقصود و اشرفیه) انجام داد که منجر به جانباختن، زخمی شدن و آوارگی دهها شهروند کورد شد. همچنین ارتش سوریه روز سهشنبه، ۱۳ ژانویه (۲۳ دی)، مناطق «دیر حافر» و «مسکنه» را بهعنوان مناطق نظامی بسته اعلام کرده بود.