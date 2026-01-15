بارش سنگین برف در منطقه، منجر به مسدود شدن جاده‌های اصلی و راه ارتباطی روستاها گردید

3 ساعت پیش

موج سنگینی از بارش برف، بخش سیدکان را فراگرفته و تردد در جاده‌ی اصلی سیدکان - سوران و راه ارتباطی بیش از ۱۴۸ روستای این منطقه را با مشکل مواجه کرده بود.

احسان چلبی، فرماندار سیدکان، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که بارش سنگین برف در منطقه، منجر به مسدود شدن جاده‌های اصلی و راه ارتباطی روستاها گردید؛ اما تیم‌های اداره‌ی نگهداری و تعمیرات راه و ترابری اداره‌ی مستقل سوران، با هماهنگی تیم ویژه‌ی فرماندار سیدکان، بلافاصله عملیات برف‌روبی را آغاز کردند.

فرماندار سیدکان با اشاره به روند بازگشایی مسیرها خاطرنشان کرد که تیم‌های راهداری ابتدا اقدام به پاک‌سازی جاده‌های اصلی کرده و سپس راه‌های روستایی را بازگشایی نمودند. وی تأکید کرد که در حال حاضر وضعیت تحت کنترل است و تردد به حالت عادی بازگشته است.

احسان چلبی در خصوص میزان بارش‌ها اظهار داشت که در برخی مناطق مرزی، ارتفاع برف بین ۴۰ سانتی‌متر تا ۲ متر ثبت شده است. به گفته‌ی وی، این میزان بارش رکوردی جدید محسوب می‌شود و طی ۱۰ سال گذشته، بارش برف با این حجم در منطقه بی‌سابقه بوده است.

شایان ذکر است که بخش سیدکان از نظر اداری تابع اداره‌ی مستقل سوران است و یکی از مناطق کوهستانی و سردسیر محسوب می‌شود که در فاصله‌ی ۱۴۴ کیلومتری از مرکز شهر اربیل قرار دارد.