هاکان فیدان، بر لزوم حل‌وفصل مشکلات میان ایران و آمریکا از طریق گفتگو تأکید کرد

2 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی ترکیه با بیان اینکه «امیدواریم در سال جاری مسئله‌ی نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) حل شود»، بر لزوم حل‌وفصل مشکلات میان ایران و آمریکا از طریق گفتگو تأکید کرد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، امروز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، در نشستی با نمایندگان رسانه‌های داخلی و بین‌المللی در استانبول، به تشریح سیاست خارجی کشورش پرداخت.

فیدان در خصوص وضعیت سوریه و تنش‌های اخیر در حلب اظهار داشت: «موضوع نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) همچنان به عنوان یک معضل برای سوریه، ترکیه و منطقه باقی مانده است. امیدواریم امسال این مسئله نیز حل‌وفصل گردد. ترکیه در سال ۲۰۲۶ به سیاست شفاف و تعیین‌کننده‌ی خود در این زمینه ادامه خواهد داد.»

وی در ادامه افزود: «از زمانی که رژیم اسد سقوط کرده است، از عفرین تا سریکانی و از تل‌رفعت تا حلب، شاهد وضعیت مشابهی هستیم. بقای برخی نیروها غیرقانونی است.» وی همچنین تأکید کرد که برای حل این مسائل باید از راهکارهای دیپلماتیک و گفتگو استفاده شود.

وزیر امور خارجه‌ی ترکیه ضمن ابراز امیدواری برای اجرای توافق ۱۰ مارس میان هسده و دولت سوریه، تصریح کرد: «برای تضمین حقوق اقلیت‌ها نیازی به توافق نیست. دولت سوریه نیز خواهان این امر است، اما مشکل اصلی در نحوه‌ی مشارکت سیاسی اقلیت‌ها نهفته است.»

هاکان فیدان، دولت ایران را «دوست» خطاب کرد و گفت: «هر رویدادی که در ایران رخ دهد، بر ما نیز تأثیرگذار خواهد بود.» وی ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند مشکلات خود را با بازیگران بزرگ بین‌المللی حل‌وفصل کند، زیرا: «اگر ایران موفق به حل مشکلات خود با قدرت‌های جهانی شود، بی‌ثباتی در منطقه گسترش نخواهد یافت و این امر به نفع ماست.»

فیدان همچنین نسبت به احتمال توسل به زور ابراز نگرانی کرد و با اشاره به جنگ ۱۲ روزه‌ی گذشته که احتمال تکرار آن وجود دارد، در پایان تأکید نمود: «خواهان حل تمامی مشکلات از طریق گفتگو هستیم. ناآرامی‌های گسترده در ایران بر منطقه تأثیرگذار خواهد بود و ما به مواضع دیپلماتیک خود ادامه می‌دهیم. امیدواریم ایران و آمریکا مشکلات فیمابین را حل کنند.»