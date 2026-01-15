شرکت سومو: صادرات نفت اقلیم کوردستان تداوم خواهد داشت

شرکت سومو بر تداوم دریافت نفت اقلیم بر اساس توافق صورت‌گرفته تأکید ورزید

2 ساعت پیش

شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) اعلام کرد که طی سه ماه گذشته ۱۹ میلیون بشکه نفت از اقلیم کوردستان صادر کرده است و بر تداوم دریافت نفت اقلیم بر اساس توافق صورت‌گرفته تأکید ورزید.

علی نزار شتری، مدیرکل شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، امروز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، به خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: «فرایند دریافت نفت اقلیم کوردستان طبق توافق انجام‌شده ادامه دارد.» وی تأکید کرد که تمامی طرف‌ها با توجه به شرایط عملیاتی میادین نفتی و پروسه‌های لجستیکی تعیین‌شده، نهایت تلاش خود را برای پایبندی به اجرای مفاد توافق به کار می‌گیرند.

علی نزار شتری توضیح داد: «میزان نفتی که از آغاز اجرای توافقنامه در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴) تا پایان ماه ژانویه ۲۰۲۶ دریافت و صادر شده، به حدود ۱۹ میلیون بشکه رسیده است.» وی میانگین صادرات ماهانه را حدود ۶ میلیون بشکه اعلام کرد.

وی همچنین افزود: «ماهیت صنعت جهانی نفت به دلیل تغییرات فنی و عملیاتی، نوساناتی را در نرخ تولید و صادرات ایجاد می‌کند.» شتری خاطرنشان کرد که میزان نفت دریافتی ماهانه از اقلیم و سهم آن در کل صادرات عراق، تغییرات جزئی دارد و طبق استانداردهای جهانی صنعت نفت در محدوده‌ی قابل‌قبول قرار دارد.

شایان ذکر است که در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴)، بغداد، اربیل و شرکت‌های نفتی توافقنامه‌ای سه‌جانبه برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان امضا کردند که اعتبار آن تا پایان سال ۲۰۲۵ بود.

در همین راستا، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴) در یک کنفرانس خبری درباره‌ی احتمال تمدید این توافق گفت: «توافق میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال از ابتدا به گونه‌ای تنظیم شده بود که برای مدت سه ماه باشد؛ اما در صورتی که طی این سه ماه هیچ‌یک از طرفین ملاحظه‌ای نداشته باشند، توافق به صورت خودکار تمدید می‌شود.»

همچنین ریباز حملان، دستیار نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور دارایی، شامگاه چهارشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴) به کوردستان۲۴ اعلام کرد که از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ تا ۳۱ دسامبر، ۱۹ میلیون و ۵۹۴ هزار بشکه نفت کوردستان توسط شرکت «سومو» صادر شده و تمامی درآمد آن به حساب وزارت دارایی عراق واریز شده است. به گفته‌ی وی، با این اقدام، ۷۰ درصد حقوق کارمندان توسط خود دولت اقلیم کوردستان تأمین می‌شود.