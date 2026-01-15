جعفر شیخ مصطفی: حفظ وحدت میان جریانهای سیاسی ضامن پیروزی است
معاون رئیس اقلیم کوردستان: آمریکا و ائتلاف بینالمللی خواهان همبستگی داخلی هستند
جعفر شیخ مصطفی. معاون رئیس اقلیم کوردستان، بر لزوم حفظ اتحاد میان جریانهای سیاسی برای عبور از چالشهای کنونی و تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان تأکید ورزید.
جعفر شیخ مصطفی، معاون رئیس اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، با اشاره به ضرورت همصدایی در شرایط کنونی اظهار داشت که حفظ وحدت میان جریانهای سیاسی، ضامن پیروزی است و دوستان و متحدان اقلیم کوردستان نیز همواره بر لزوم این همبستگی تأکید دارند.
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی نیازمند اتحاد است تا موجبات رضایت مردم فراهم گردد، خاطرنشان کرد که شرایط فعلی باعث نگرانی همگان شده است. معاون رئیس اقلیم کوردستان ابراز امیدواری کرد که تمام طرفها با احساس مسئولیت پیش قدم شوند تا اتحادی شکل گیرد که مایه افتخار برای دوستان و همپیمانان باشد.
جعفر شیخ مصطفی همچنین تصریح کرد که ایالات متحده و نیروهای ائتلاف، تلاشهای خود را برای تسریع در روند تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان به کار گرفتهاند.