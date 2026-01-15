آرژانتین شاخههای اخوانالمسلمین را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد
دولت آرژانتین فعالیتهای اخوانالمسلمین در مصر، اردن و لبنان را غیرقانونی و تروریستی اعلام کرد
دفتر خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که شاخههای گروه اخوانالمسلمین در کشورهای مصر، اردن و لبنان را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
در این بیانیه تصریح شده است که این تصمیم بر اساس گزارشهای رسمی اتخاذ شده که فعالیتهای غیرقانونی این سازمان، از جمله اقدامات تروریستی و ترویج خشونت را اثبات میکند. دولت آرژانتین همچنین تأکید کرد که اخوانالمسلمین با سایر سازمانهای تروریستی ارتباط دارد و تهدیدی بالقوه برای منافع ملی آرژانتین محسوب میشود.
این اقدام با هدف تضعیف منابع مالی گروههای ممنوعه و حصول اطمینان از پاسخگویی اعضای آنها انجام شده است.
شایان ذکر است که این تصمیم رئیسجمهور آرژانتین در راستای همسویی با اقدام پیشین رئیسجمهور آمریکا صورت گرفته است که طی آن، کاخ سفید اخوانالمسلمین را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده بود.