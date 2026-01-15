رهبران حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) و شورای میهنی کورد در سوریه (ان.ک.س) طی نشستی وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه را بررسی کردند

2 ساعت پیش

هیئتی از حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) و شورای میهنی کورد در سوریه (ان.ک.س) روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، در شهر حسکه گرد هم آمدند و آخرین تحولات سیاسی و میدانی منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، این نشست به‌صورت غیرعلنی و به‌دور از چشم رسانه‌ها برگزار شد. محور اصلی گفتگوها، ارزیابی وضعیت محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب بود که مورد حمله قرار گرفته‌اند. در همین راستا، هر دو طرف بر سر یک موضع واحد و مشترک به توافق رسیدند.

طبق گزارش‌ها، شرکت‌کنندگان در این نشست تأکید کردند که ساکنان هر دو محله‌ی شیخ مقصود و اشرفیه باید در خانه‌های خود باقی بمانند و امور خود را رأساً مدیریت کنند؛ این امر در چارچوب اجرای «توافق‌نامه‌ی ۱ آوریل» تعریف شده است.

در بخش دیگری از این نشست، هر دو طرف بر اهمیت اجرای «توافق‌نامه‌ی ۱۰ مارس» هم‌نظر بودند و اشاره کردند که مسئله‌ی کورد باید در چارچوب آن توافق‌نامه حل‌وفصل شود. در پایان، طرفین توافق کردند که گفتگوها و رایزنی‌های دوجانبه برای مدیریت مرحله‌ی پیش رو ادامه یابد.

گفتنی است شامگاه ۱۰ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴ شمسی)، ارتش عربی سوریه به فرماندهی احمد شرع، حملات نظامی خود را به محله‌های کوردستانی «اشرفیه و شیخ مقصود» آغاز کرد. این بمباران‌های کور با تانک و سلاح سنگین، منجر به آوارگی ۱۵۰ هزار نفر و کشته‌شدن ۲۱۶ شهروند غیرنظامی شده است.