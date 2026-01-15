هشدار ارتش اسرائیل برای تخلیهی اطراف پایگاههای حزبالله در جنوب لبنان
ارتش اسرائیل از مردم لبنان درخواست کرد پیش از آغاز بمباران زیرساختهای نظامی حزبالله، اطراف پایگاههای آنان را تخلیه کنند
افیخای ادرعی، سخنگوی عربی ارتش اسرائیل، روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» منتشر کرد و نوشت: «ارتش اسرائیل بهزودی به زیرساختهای نظامی حزبالله لبنان حمله میکند و هدف از این حمله، شکستدادن تلاشهای این سازمان برای بازسازی خود در جنوب کشور است.»
این هشدار یک هفته پس از آن صادر میشود که پایان عملیات خلع سلاح حزبالله لبنان در منطقهای که از مرز جنوبی اسرائیل تا رودخانه لیتانی امتداد دارد، اعلام شده بود.
در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اظهار داشت: «توافق آتشبس زمانی معنا دارد که حزبالله بهطور کامل خلع سلاح شود.» وی همچنین اشاره کرد که تلاشهای دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله اقدامی مثبت است، اما هنوز نمیتوان گفت که این گامی کافی برای اعلام آتشبس کامل با حزبالله لبنان محسوب میشود.
علیرغم اعلام آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در سال ۲۰۱۴، حملات و بمبارانهای اسرائیل علیه پایگاهها و مراکز نیروهای حزبالله همچنان ادامه دارد. روز یکشنبهی گذشته، اسرائیل در آخرین اقدام خود، زنجیرهای از حملات سنگین را علیه مناطق جنوبی لبنان، بهویژه در مناطق جزین، محمودیه، دمشقیه و بریج انجام داد.
شایان ذکر است که در ماه اکتبر ۲۰۲۳، حزبالله لبنان به شمال اسرائیل حمله کرد و اسرائیل نیز متقابلاً پاسخ داد. در نوامبر ۲۰۲۴، طرفین آتشبس اعلام کردند، اما اسرائیل به بمباران جنوب لبنان ادامه داده است که این امر روابط میان دو طرف را پیچیدهتر کرده است.