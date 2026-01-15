کاخ سفید: ایران در پی هشدارهای رئیسجمهور آمریکا ۸۰۰ حکم اعدام را تعلیق کرد
سخنگوی کاخ سفید میگوید: واشنگتن به دقت وضعیت ایران را رصد میکند
کارولاین لویت، روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری اعلام کرد: «به دلیل هشدارهای رئیسجمهور آمریکا، ایران ۸۰۰ حکم اعدام را متوقف کرده است. ما ارتباط و گفتگوهایی با ایران داشتهایم و به دقت وضعیت این کشور را زیر نظر داریم.»
وی همچنین افزود: «رئیسجمهور آمریکا هشدار شدیدی به مقامات ایران داده است و تمامی گزینهها برای رئیسجمهور روی میز باقی مانده است.»
سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که رئیسجمهور آمریکا هشدارهای جدی به تهران داده است که در صورت تداوم کشتار معترضان، این اقدامات پیامدهای سنگینی برای آنان در پی خواهد داشت.