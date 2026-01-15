عراق و سوریە در عملیاتی مشترک ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قرص کاپتاگون را ضبط کردند

وزاتخانه‌های کشور ترکیه و عراق به طور جداگانه از عملیات مشترک خبر دادند

2 ساعت پیش

وزارتخانه‌های کشور عراق و سوریه در بیانیه‌های جداگانه از یک عملیات مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر دادند که منجر به کشف و ضبط دو میلیون و ۵۰۰ هزار قرص کاپتاگون شد.

وزارت امور خارجه‌ی عراق روز پنج‌شنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در تداوم عملیات‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر و با همکاری مشترک وزارت کشور سوریه، یک شبکه جنایی بین‌المللی که اقدام به ترانزیت مواد مخدر میان دو کشور می‌کرد، هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در این عملیات یک نفر در خاک عراق و دو عضو دیگر این شبکه قاچاق در سوریه دستگیر شدند و هم‌زمان دو میلیون و ۵۰۰ هزار قرص کاپتاگون کشف و ضبط شد.

وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که این عملیات نتیجه فعالیت مشترک میان دو وزارتخانه در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و رصد ساختار شبکه بوده است که در نهایت با همکاری نیروهای امنیتی عراق به اجرا درآمد. این وزارتخانه تأکید کرد که این دستاورد نشان‌دهنده سطح هماهنگی امنیتی منطقه‌ای برای حفاظت از جوامع عراق و سوریه در برابر معضل مواد مخدر است.