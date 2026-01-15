سنتکام: کشف و ضبط مواد مخدر به ارزش بیش از ۳۳۰ میلیون دلار در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵
سنتکام در مجموعه عملیاتی ١٨ تن مواد مخدر کسب و ضبط کرده است
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای دریایی مشترک تنها در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵ (پاییز ۱۴۰۴)، طی چندین عملیات موفق به کشف و ضبط بیش از ۱۸ تن مواد مخدر به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون دلار شدهاند.
سنتکام با انتشار گزارشی در شبکهی اجتماعی «ایکس»، جزئیات فعالیتهای «نیروی دریایی مشترک» (CMF) را تشریح کرد. این نیرو که متشکل از ائتلاف ۴۷ کشور است، وظیفهی مبارزه با قاچاق دریایی و تحکیم ثبات تجارت قانونی در آبهای بینالمللی را بر عهده دارد.
در این بیانیه آمده است که در ماههای پایانی سال ۲۰۲۵ (پاییز ۱۴۰۴)، نیروهای دریایی مشترک موفق شدهاند بیش از ۱۸ تن متامفتامین (کریستال) و سایر مواد مخدر را که ارزش آنها بالغ بر ۳۳۰ میلیون دلار برآورد شده است، توقیف کنند.
بر اساس این گزارش، بزرگترین عملیات این نیروهای مشترک در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) انجام شده است؛ در این عملیات، نیروی دریایی پاکستان موفق به کشف دو تن کریستال و ۵۰ کیلوگرم کوکائین در شمال دریای عرب شد که ارزش آن ۱۵۷ میلیون دلار برآورد گردید. همچنین در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان/آذر ۱۴۰۴)، طی عملیاتی دیگر مقادیر قابلتوجهی کریستال به ارزش حدود ۱۳۰ میلیون دلار کشف و ضبط شد.
در بخش دیگری از اطلاعیهی سنتکام آمده است که دو کشتی متعلق به نیروی دریایی فرانسه، با انجام ۹ عملیات در دریای عرب، بیش از ۱۶ تن کریستال و حشیش را به ارزش ۱۴۲ میلیون دلار توقیف کردهاند. پیش از این نیز در اقیانوس هند، دریای عرب و خلیج عمان، ۳۰ تن انواع مواد مخدر شامل کریستال، هروئین و کوکائین توسط این نیروها کشف و ضبط شده بود.