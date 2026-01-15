تداوم امدادرسانی مؤسسهی خیریهی بارزانی به آوارگان حلب و آغاز روند بازگشت به مناطق شیخمقصود و اشرفیه
مؤسسهی خیریهی بارزانی تا امروز به بیش از ۱۷ هزار نفر خدمات امدادی ارائه کرده است
دفتر سوریهی مؤسسهی خیریهی بارزانی در ششمین گزارش روزانهی خود، آمار فعالیتها و اقدامات انجامشده تا روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴) را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تیمهای این مؤسسه تاکنون موفق شدهاند به ۱۷ هزار و ۸۱۳ نفر کمکرسانی کنند.
این کمکها شامل توزیع غذای گرم، جیرهی خشک، ملزومات زمستانی و خدمات پزشکی بوده است.
آغاز روند بازگشت آوارگان
با وجود خطرات موجود، روند بازگشت آوارگان از عفرین به حلب آغاز شده است. طبق گزارش منتشرشده، جزئیات این بازگشتها به شرح زیر است:
- در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، اولین کاروان متشکل از ۷۵۰ خانوار به مناطق خود بازگشتند.
- در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، بیش از ۷۵۰ نفر دیگر از طریق ۱۵ دستگاه اتوبوس به حلب بازگردانده شدند.
- در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، بیش از ۸۰۰ نفر دیگر نیز موفق به بازگشت به حلب شدند.
برنامههای فوری و میدانی
مؤسسهی خیریهی بارزانی برای امروز برنامهریزی کرده است تا سبدهای غذایی فوری را میان یک هزار نفر از بازگشتکنندگان به حلب توزیع کند. همچنین تیمهای میدانی این مؤسسه بهمنظور تأمین نیازهای ویژه، با ۲۲ خانوار دیدار حضوری خواهند داشت.
بر اساس آمارهای رسمی، در پی درگیریهای میان ارتش عربی سوریه و نیروهای امنیت داخلی حلب (آسایش) در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴)، حدود ۲۷ هزار و ۷۵۰ خانوار (معادل ۱۳۸ هزار و ۷۵۰ نفر) آواره شدند که ۹۰ درصد آنها به سمت عفرین پناه بردند.
قدردانی از شرکای بینالمللی
مؤسسهی خیریهی بارزانی از نقش اهداکنندگان بینالمللی و داخلی، از جمله سازمانهای Peace Village، KHALSA AID، ZER COMPANY، کلیسای کاتولیک توفین (Tofin Catholic Church)، مدرسهی بینالمللی مدیا (Media International School) و سازمان «اغصان الکرمة» که در تأمین کمکها برای هزاران خانوار مشارکت داشتهاند، قدردانی کرده است.
تفکیک آماری خدمات ارائهشده
مجموع بهرهمندان از کمکهای مؤسسهی خیریهی بارزانی ۱۷ هزار و ۸۱۳ نفر است که جزئیات آن به شرح زیر میباشد:
- توزیع غذای گرم: ۱۲ هزار و ۱۷ نفر.
- توزیع جیرهی خشک: ۳ هزار و ۳۶۰ نفر.
- خدمات پزشکی: ۶۸۵ نفر.
- حمایت روانی از کودکان: ۶۴۳ کودک.