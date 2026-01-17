پرزیدنت بارزانی در پیامی درگذشت برادر آیت‌الله علی سیستانی را تسلیت گفت

1 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی، درگذشت برادرِ مرجع عالی شیعیان، سید علی سیستانی را به ایشان تسلیت گفت.

دفتر بارزانی این پیام را روز جمعه، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴)، منتشر کرد که در آن آمده است: «با اندوه و تأثر فراوان، خبر درگذشت برادرتان سماحت سید هادی سیستانی (رحمت خدا بر او باد) را دریافت کردیم. به این مناسبت حزن‌انگیز، مراتب تسلیت دلسوزانه و همدردی عمیق خود را به حضرت‌عالی و از طریق شما به خانواده‌ی محترم‌تان و تمام مؤمنان تقدیم می‌کنم.»

همچنین در ادامه‌ی این پیام آمده است: «از خداوند متعال مسألت دارم که آن مرحوم را مشمول رحمت واسعه‌ی خود گرداند و به قلب شما صبر و آرامش عطا فرماید و این مصیبت را مایه‌ی پاداش و اجر برایتان قرار دهد.»